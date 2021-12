Nuove restrizioni in Bundesliga: capienza negli stadi ridotta! (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Covid sta tornando a far paura in Germania. I contagi stanno tornando a salire e i calciatori son le principali vittime. Numerosi giocatori infatti, di recente son risultati positivi al temibile virus. E allora è necessario e fondamentale un ritorno al passato: in arrivo Nuove restrizioni anche negli stadi! Bundesliga, il Covid-19 fa di nuovo paura: le Nuove restrizioni A riportare la notizia è il giornalista Gianluca DI Marzio tramite un tweet sul proprio profilo Twitter. E le restrizioni hanno un fine ben preciso: vanno a limitare la presenza del pubblico negli stadi, con la speranza che questo possa esser sufficiente per fermare il propagarsi del virus. Nelle partite delle 15 di sabato di ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Covid sta tornando a far paura in Germania. I contagi stanno tornando a salire e i calciatori son le principali vittime. Numerosi giocatori infatti, di recente son risultati positivi al temibile virus. E allora è necessario e fondamentale un ritorno al passato: in arrivoanche, il Covid-19 fa di nuovo paura: leA riportare la notizia è il giornalista Gianluca DI Marzio tramite un tweet sul proprio profilo Twitter. E lehanno un fine ben preciso: vanno a limitare la presenza del pubblico, con la speranza che questo possa esser sufficiente per fermare il propagarsi del virus. Nelle partite delle 15 di sabato di ...

