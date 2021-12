Nuoto | Cesare Butini | “I giovani sono da stimolo per gli altri già affermati e viceversa”

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Al termine dei Campionati Italiani Assoluti diin vasca corta, conclusisi ieri ha tracciato un bilancio, DT della Nazionale italiana, che alla fine della manifestazione ha diramato la lista dei convocati per i Mondiali, sempre in vasca da 25 metri. Questa la sua analisi al sito federale. Il bilancio complessivo della rassegna: “Un campionato sicuramente particolare, incastonato in tante competizioni e questo ha portato ad avere diversi atleti, soprattutto i big, un po’ stanchi. Alcuni di loro ne hanno approfittato per provare gare diverse. Tutto ciò ha dato la possibilità aidi portarsi di nuovo alla ribalta e dimostrare ancora una volta che non si può stare mai tranquilli“. Sui singoli () che simessi in evidenza: “Iin ...

Al termine dei campionati assoluti di Riccione 2021, l' Italia delguarda subito al prossimo impegno. Il direttore tecnicoButini ha reso nota la lista degli atleti convocati in vista dei campionati del mondo in vasca corta , in programma dal 16 al 21 ......ricca di grandi appuntamenti e di gare molto interessanti che aiuteranno il ct azzurro...amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima giornata degli Assoluti invernali diin ...Calato il sipario sui Campionati italiani di nuoto in vasca corta a Riccione, si guarda all'ultimo appuntamento internazionale del 2021 in ottica Nazionale, ovvero i Mondiali di vasca corta ad Abu Dha ...L'Italia del nuoto guarda subito al prossimo impegno. Il direttore tecnico Cesare Butini ha reso nota la lista degli atleti convocati in vista dei campionati del mondo in vasca cortadi Abu Dhabi.