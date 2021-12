Nuoto, Assoluti vasca corta. L’Italnuoto non frena, tra addii, conferme e volti nuovi (Di giovedì 2 dicembre 2021) Saranno ricordati come i Campionati Italiani dell’addio di Federica Pellegrini, quelli che si sono chiusi ieri a Riccione ma non è stata solo la sacrosanta festa alla Divina ad aver caratterizzato la due giorni riccionese. Aspettarsi risultati di prestigio da chi arrivata direttamente da un Europeo concentrato in sei giorni e dalla trafila di gare delle tre settimane della ISL era quantomeno pretenzioso ma chi, tra i big impegnati in Olanda, è in condizione ha comunque lasciato il segno, non sempre vincendo ma dimostrando anche la buona volontà di esserci. Chi, invece, ha preparato questo appuntamento, come alcuni giovani interessanti, sgombri da pensieri di viaggi e gare internazionali, in alcuni casi ha saputo stupire e ha lasciato intravedere qualcosa di molto buono in prospettiva. E’ il caso, ad esempio, del ranista imolese Simone Cerasuolo, che già si era messo in mostra nella ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021) Saranno ricordati come i Campionati Italiani dell’addio di Federica Pellegrini, quelli che si sono chiusi ieri a Riccione ma non è stata solo la sacrosanta festa alla Divina ad aver caratterizzato la due giorni riccionese. Aspettarsi risultati di prestigio da chi arrivata direttamente da un Europeo concentrato in sei giorni e dalla trafila di gare delle tre settimane della ISL era quantomeno pretenzioso ma chi, tra i big impegnati in Olanda, è in condizione ha comunque lasciato il segno, non sempre vincendo ma dimostrando anche la buona volontà di esserci. Chi, invece, ha preparato questo appuntamento, come alcuni giovani interessanti, sgombri da pensieri di viaggi e gare internazionali, in alcuni casi ha saputo stupire e ha lasciato intravedere qualcosa di molto buono in prospettiva. E’ il caso, ad esempio, del ranista imolese Simone Cerasuolo, che già si era messo in mostra nella ...

Advertising

Eurosport_IT : Non poteva che finire così ?????? Federica Pellegrini trionfa nei 200 stile libero agli Assoluti invernali di Riccion… - FINOfficial_ : Federica Pellegrini con la vittoria nei 200SL,la numero 130 in assoluto, saluta il suo pubblico e i suoi amici.Ulti… - Eurosport_IT : Quante gioie, quante emozioni ci hai regalato: è stato un viaggio fantastico! ???????? ?? - emma_vita00 : RT @Eurosport_IT: Non poteva che finire così ?????? Federica Pellegrini trionfa nei 200 stile libero agli Assoluti invernali di Riccione, l'u… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #CesareButini Nuoto, Cesare Butini: “I giovani sono da stimolo per gli altri già affermati e vi… -