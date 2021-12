“Noi tre ce la faremo”. Ansia per la coppia vip, la notizia a poche ore dalla nascita della prima figlia (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’annuncio della gravidanza era arrivata via social lo scorso mese di luglio.“Che rumore fa la felicità? Oggi finalmente possiamo dare con certezza la vera risposta a questa domanda. Ascoltare il battito del suo cuore per la prima volta è stata un’emozione indescrivibile (non ho mai sentito niente di più bello). Sì, siamo tanto felici per quello che ci sta accadendo e ci sentiamo davvero tanto fortunati”. Parole gonfie di gioia e di attesa che ieri hanno vissuto il loro momento più bello. Ma putroppo non tutto sembra essere andato per il verso giusto. “Ieri Mercoledì 1/12/2021, alle ore 5:00 è arrivata la nostra Giulia. Siamo pronti a viverti e ad amarti. Sei così piccola ma stai dimostrando tantissima forza! La vita purtroppo ci ha già messi davanti ad una bella sfida, ma noi tre insieme ce la faremo. (Speriamo di poterti tenere al ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’annunciogravidanza era arrivata via social lo scorso mese di luglio.“Che rumore fa la felicità? Oggi finalmente possiamo dare con certezza la vera risposta a questa domanda. Ascoltare il battito del suo cuore per lavolta è stata un’emozione indescrivibile (non ho mai sentito niente di più bello). Sì, siamo tanto felici per quello che ci sta accadendo e ci sentiamo davvero tanto fortunati”. Parole gonfie di gioia e di attesa che ieri hanno vissuto il loro momento più bello. Ma putroppo non tutto sembra essere andato per il verso giusto. “Ieri Mercoledì 1/12/2021, alle ore 5:00 è arrivata la nostra Giulia. Siamo pronti a viverti e ad amarti. Sei così piccola ma stai dimostrando tantissima forza! La vita purtroppo ci ha già messi davanti ad una bella sfida, ma noi tre insieme ce la. (Speriamo di poterti tenere al ...

