No vax si presenta a fare il vaccino con un braccio finto di silicone: denunciato. Voleva ottenere il Green pass (Di giovedì 2 dicembre 2021) Pensava di fare il furbo e pensava che nessuno si accorgesse di nulla. E, invece, un uomo di 50 anni è stato denunciato ai carabinieri perché si è presentato all'hub vaccinale con un avambraccio in silicone. Non uno scherzo, non una scena di un film. I fatti si sono verificati nella sera di oggi, 2 dicembre, a Biella sotto gli occhi increduli dei medici e degli infermieri presenti. Tutte persone che il No vax pensava di poter ingannare con facilità. La scelta di usare un braccio in silicone, stando a quello che emerge, non era altro che uno stratagemma per ottenere il Green pass senza farsi iniettare il vaccino anti-Covid. L'applicazione in silicone era molto simile alla vera pelle ma ...

