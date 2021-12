No a gara ufficiale negli Usa, tribunale Madrid rigetta ricorso Liga (Di giovedì 2 dicembre 2021) Un tribunale di Madrid ha respinto il ricorso della Liga spagnola contro una precedente decisione favorevole al rifiuto della Federazione spagnola di consentire lo svolgimento di una partita di campionato negli Stati Uniti. L’appello era legato alla causa senza successo della Liga intentata contro la RFEF dopo che questa aveva bocciato il progetto di tenere una partita tra Barcellona e Girona a Miami nel gennaio 2019. La federazione sostiene che sarebbe ingiusto nei confronti delle altre squadre. La Liga nega questo e ribadisce che continuerà a spingere per far giocare partite ufficiali all’estero per aiutare a promuovere la competizione a livello internazionale. Leggi su footdata (Di giovedì 2 dicembre 2021) Undiha respinto ildellaspagnola contro una precedente decisione favorevole al rifiuto della Federazione spagnola di consentire lo svolgimento di una partita di campionatoStati Uniti. L’appello era legato alla causa senza successo dellaintentata contro la RFEF dopo che questa aveva bocciato il progetto di tenere una partita tra Barcellona e Girona a Miami nel gennaio 2019. La federazione sostiene che sarebbe ingiusto nei confronti delle altre squadre. Lanega questo e ribadisce che continuerà a spingere per far giocare partite ufficiali all’estero per aiutare a promuovere la competizione a livello internazionale.

