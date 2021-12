Nicolò Zenga e Marina Crialesi, tutta la verità sull’assenza delle famiglie al matrimonio: “Ecco perché non c’erano” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Nicolò Zenga e Marina Crialesi si sono sposati il 21 novembre a Roma. Alla cerimonia non era presente nessun membro delle famiglie, né di quella del figlio dell’ex portiere dell’Inter né dell’attrice di Un Posto al Sole. Ora, a distanza di giorni, la coppia ha rivelato tutta la verità a Chi Magazine. “I miei si sono separati dopo 40 anni di matrimonio“, ha dichiarato Marina. Poi ha aggiunto: “Al momento mia madre sta dalle sue sorelle in Liguria, mio padre in Calabria e la comunicazione è scarsa”. Per questo anche la famiglia di Zenga ha deciso di non partecipare: “Ho una famiglia numerosa, sarebbe stato squilibrato vedere presente tutti i miei e non i genitori di Marina -ha detto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021)si sono sposati il 21 novembre a Roma. Alla cerimonia non era presente nessun membro, né di quella del figlio dell’ex portiere dell’Inter né dell’attrice di Un Posto al Sole. Ora, a distanza di giorni, la coppia ha rivelatolaa Chi Magazine. “I miei si sono separati dopo 40 anni di“, ha dichiarato. Poi ha aggiunto: “Al momento mia madre sta dalle sue sorelle in Liguria, mio padre in Calabria e la comunicazione è scarsa”. Per questo anche la famiglia diha deciso di non partecipare: “Ho una famiglia numerosa, sarebbe stato squilibrato vedere presente tutti i miei e non i genitori di-ha detto ...

Advertising

FQMagazineit : Nicolò Zenga e Marina Crialesi, tutta la verità sull’assenza delle famiglie al matrimonio: “Ecco perché non c’erano” - DonnaGlamour : Nozze tra Nicolò Zenga e Marina Crialesi: come sono andate veramente le cose - zazoomblog : Marina Crialesi e Nicolò Zenga la verità sullassenza delle famiglie alle nozze: parlano gli sposi - #Marina… - andreastoolbox : La verità sulle nozze tra Nicolò Zenga e Marina Crialesi: I miei genitori si sono separati - Susy56069011 : RT @asiasinasce: Adesso faccio la persona seria: io ci sto a non essere invitata al matrimonio dei prelemi ma solo se fanno come Nicolò Zen… -