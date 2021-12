Niccolò Stenone in San Lorenzo: le celebrazioni il 4 dicembre nella Basilica che raccoglie le sue spoglie (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo le celebrazioni in ricordo del primo Papa Medici, Leone X, svoltasi con successo il 1 dicembre, segue, il 4 dicembre, ore 16, un'altra manifestazione d'indubbio interesse dedicata al grande vescovo e scienziato danese Niccolò Stenone (1638-1686) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo lein ricordo del primo Papa Medici, Leone X, svoltasi con successo il 1, segue, il 4, ore 16, un'altra manifestazione d'indubbio interesse dedicata al grande vescovo e scienziato danese(1638-1686) L'articolo proviene da Firenze Post.

