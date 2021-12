New York, uomo armato davanti al Palazzo di Vetro Onu. 'Minaccia di suicidarsi' (Di giovedì 2 dicembre 2021) Paura a New York. Il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite è stato transennato dopo che un uomo armato è stato avvistato nella zona. L'uomo armato 'Minaccia di suicidarsi'. Lo fanno sapere fonti ... Leggi su leggo (Di giovedì 2 dicembre 2021) Paura a New. Ildidelle Nazioni Unite è stato transennato dopo che unè stato avvistato nella zona. L'di'. Lo fanno sapere fonti ...

Advertising

SkyTG24 : New York, 50 mila luci Led per l’albero di Natale del Rockefeller Center. VIDEO - fanpage : Paura a #NewYork, una persona con un'arma è stata avvistata all'esterno del Palazzo di Vetro Onu - m_Barbuto2019 : RT @ATHOMICAAQUILA1: ?? Usa. Leo Pharma. Presidente e Amministratore delegato si DIMETTONO insieme dal direttivo dell'azienda!!! LEO PHARMA… - ATHOMICAAQUILA1 : ?? Usa. Leo Pharma. Presidente e Amministratore delegato si DIMETTONO insieme dal direttivo dell'azienda!!! LEO PHAR… - ptopelo : RT @AliciaMimundo: New York Foto©?Ray H. Mercado -