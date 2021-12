New York, avvistato un uomo armato vicino alla sede dell’Onu. La polizia circonda l’edificio – Il video (Di giovedì 2 dicembre 2021) La polizia di New York ha transennato l’area fuori dal quartier generale delle Nazioni Unite sull’East River, il Palazzo di Vetro. Secondo quanto riferito dai media internazionali, uomo armato è stato avvistato nella zona. Un video pubblicato su Twitter mostra le pattuglie della polizia in mezzo alla strada adiacente all’edificio e diversi agenti armati. Non è ancora nota l’identità dell’uomo e nemmeno quali siano i suoi intenti. Intanto l’intera area è stata isolata. December 2, 2021 Leggi anche: Usa, un’altra tragedia da armi da fuoco: 13enne spara e uccide un bambino di 5 anni durante un gioco Usa, il killer di 15 anni del liceo in Michigan sarà giudicato come un adulto Stati Uniti, strage in un liceo ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ladi Newha transennato l’area fuori dal quartier generale delle Nazioni Unite sull’East River, il Palazzo di Vetro. Secondo quanto riferito dai media internazionali,è statonella zona. Unpubblicato su Twitter mostra le pattuglie dellain mezzostrada adiacente ale diversi agenti armati. Non è ancora nota l’identità dell’e nemmeno quali siano i suoi intenti. Intanto l’intera area è stata isolata. December 2, 2021 Leggi anche: Usa, un’altra tragedia da armi da fuoco: 13enne spara e uccide un bambino di 5 anni durante un gioco Usa, il killer di 15 anni del liceo in Michigan sarà giudicato come un adulto Stati Uniti, strage in un liceo ...

