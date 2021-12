Nel calcio il vero oggetto del desiderio è il corpo dei maschi

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 2 dicembre 2021) In fatto disono uno italiano più in basso della media, eppure non ho mai visto una partita né alcuna delle trasmissioni tv che gli si costruiscono intorno perché in studio, in campo, fuori dal campo, c’è una donna con un fisico da pin up che tiene banco, come Diletta Leotta, oppure tiene solo un microfono in mano, come chi ha la sventura di non avere anche il talento di Leotta. Il secondo tempo della discussione sulle molestie in diretta tv a Greta Beccaglia, all’uscita dello stadio di Firenze, è diventata la molestia che è l’uso delle belle donne nelle trasmissioni sportive, fatta per alzare il livello degli ascolti tv, dicono. Una discussione che finisce per domandarsi se non stia anche lì, alla fin fine, l’origine della culturale che ritiene le donne nient’altro che una preda. Non ho sotto mano le curve degli ...