NBA, i risultati della notte (2 dicembre): vincono Bucks, Mavericks e Celtics. Bene anche Cleveland, sconfitte per Heat e Clippers (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sono ben nove le partite disputate questa notte per l'NBA 2021-2022, che ci hanno regalato come sempre grandissime emozioni. Andiamo brevemente a riassumere quanto accaduto nelle sfide oltreoceano. Nel primo match, per la Eastern Conference, gli Atlanta Hawks (12-10) battono di misura in trasferta gli Indiana Pacers (9-15) col punteggio di 114-111. Gli ospiti partono meglio grazie ad un primo quarto da 38-29, chiudendo avanti i primi 24' di gioco sul +8 (65-57). Escono meglio i padroni di casa dall'intervallo lungo, grazie ad un terzo quarto da 22-32 che gli consente di mettere la testa avanti di un solo punto (87-88). La franchigia della Georgia, però, si ricompone e riesce a reagire prontamente allo svantaggio e ad aggiudicarsi la sfida con 3 sole lunghezze di scarto. Trascinatore degli Hawks è Trae Young con 33 punti e 10 assist, insieme a Kevin ...

