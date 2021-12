NBA | Giannis trascina i Bucks contro gli Hornets | cadono Miami e Denver Atlanta ok

Leggi su sportface

(Di giovedì 2 dicembre 2021) E’Antetokounmpo il volto copertina della notte di Nba. Il due volpe Mvp fa la differenza nel testa a testa tirato trafinito 127-125. Milwaukee vince grazie al canestro decisivo di Antetokounmpo a 2 secondi dal termine, con il greco che chiude una prova pazzesca con 40 punti, 12 rimbalzi e 9 assist. Quintetto tutto in doppia cifra, da evidenziare i 21 punti di Khris Middleton e i 16 di Grayson Allen. A provare a tenere testa a, ci pensa LaMelo Ball, a cui non basta il nuovo massimo in carriera da 36 punti, 5 rimbalzi e 9 assist. Sono 22 invece i punti di Miles Bridges con 9 rimbalzi e 18 quelli realizzati da Gordon Hayward. Ma non bastano per evitare il terzo passo falso consecutivo, dopo quelliBulls e Rockets. Cade anchesotto i colpi di ...