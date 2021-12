Natale green, vademecum per riciclare le decorazioni luminose (Di giovedì 2 dicembre 2021) Natale tempo di addobbi e luminarie. Ma cosa fare di catene luminose, ghirlande o decorazioni a Led che non funzionano più? Tutti questi prodotti, alimentati da corrente elettrica o da batterie, quando smettono di funzionare diventano Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Raee). Ecco alcuni consigli del consorzio Ecolamp, specializzato nella raccolta e nel riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche giunte a fine vita. CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI – Oltre ai nostri, possiamo raccogliere anche le catene luminose, gli addobbi natalizi e le decorazioni luminose a Led da buttare di amici, parenti o vicini di casa, e portarli in una delle oltre 4.200 isole ecologiche comunali diffuse sul territorio nazionale. Qui sono presenti speciali contenitori per il ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 dicembre 2021)tempo di addobbi e luminarie. Ma cosa fare di catene, ghirlande oa Led che non funzionano più? Tutti questi prodotti, alimentati da corrente elettrica o da batterie, quando smettono di funzionare diventano Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Raee). Ecco alcuni consigli del consorzio Ecolamp, specializzato nella raccolta e nel riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche giunte a fine vita. CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI – Oltre ai nostri, possiamo raccogliere anche le catene, gli addobbi natalizi e lea Led da buttare di amici, parenti o vicini di casa, e portarli in una delle oltre 4.200 isole ecologiche comunali diffuse sul territorio nazionale. Qui sono presenti speciali contenitori per il ...

