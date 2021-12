“Natale al Borgo”, a Sant’Agata de’ Goti i commercianti portano in scena spettacoli, musica e arte (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata dei Goti (Bn) – I commercianti si rimboccano le maniche e propongono un intenso cartellone in occasione delle festività natalizie al centro storico di Sant’Agata dei Goti, uno dei borghi più belli d’Italia, in collaborazione con Roberto D’Agnese per Omast Eventi. I portoni e i cortili del centro storico si apriranno per svelare e raccontare segreti e meraviglie, attraverso i sapori, i suoni, i colori e i profumi di uno dei borghi più belli d’Italia. Un cartellone ricco di arte in un’atmosfera unica. Si comincia il giorno 8 dicembre con la performance corale di nove artisti di strada lungo le vie di Sant’Agata dei Goti con clown, giocolieri, soccer freestyle, bolle di sapone, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutidei(Bn) – Isi rimboccano le maniche e propongono un intenso cllone in occasione delle festività natalizie al centro storico didei, uno dei borghi più belli d’Italia, in collaborazione con Roberto D’Agnese per Omast Eventi. I portoni e i cortili del centro storico si apriranno per svelare e raccontare segreti e meraviglie, attraverso i sapori, i suoni, i colori e i profumi di uno dei borghi più belli d’Italia. Un cllone ricco diin un’atmosfera unica. Si comincia il giorno 8 dicembre con la performance corale di nove artisti di strada lungo le vie dideicon clown, giocolieri, soccer freestyle, bolle di sapone, ...

