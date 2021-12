Napoli stangata per Spalletti: due giornate di squalifica, le motivazioni (Di giovedì 2 dicembre 2021) Luciano Spalletti squalificato per due giornate. Il tecnico del Napoli salterà le sfide con Atalanta ed Empoli, probabile il ricorso della società. La decisione del giudice sportivo è molto dura nei confronti di Spalletti che aveva protestato durante Sassuolo-Napoli. Ecco le motivazioni che hanno portato alla squalifica di Spalletti: “Per avere al 47 del secondo tempo contestato una decisione arbitrale, indirizzando reiteratamente. Indirizzando al direttore di gara espressioni gravemente irriguardose; infrazione rilevata da un assistente; recidivo”. Spalleti ecco perché mi hanno espulso Spalleti al termine del match ha spiegato il motivo dell’espulsione. Il tecnico si lamentava perché prima della punizione fischiata a Demme, da cui è ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 2 dicembre 2021) Lucianoto per due. Il tecnico delsalterà le sfide con Atalanta ed Empoli, probabile il ricorso della società. La decisione del giudice sportivo è molto dura nei confronti diche aveva protestato durante Sassuolo-. Ecco leche hanno portato alladi: “Per avere al 47 del secondo tempo contestato una decisione arbitrale, indirizzando reiteratamente. Indirizzando al direttore di gara espressioni gravemente irriguardose; infrazione rilevata da un assistente; recidivo”. Spalleti ecco perché mi hanno espulso Spalleti al termine del match ha spiegato il motivo dell’espulsione. Il tecnico si lamentava perché prima della punizione fischiata a Demme, da cui è ...

