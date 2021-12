Napoli, stangata del giudice sportivo per Spalletti! (Di giovedì 2 dicembre 2021) Pareggio amarissimo quello del Napoli di ieri contro il Sassuolo. Da 0-2 a 2-2 con molti infortunati di lusso. Da Fabian Ruiz passando per Koulibaly e Insigne, il Npaoli esce con le ossa rotte dalla trasferta del Mapei Stadium. Spalletti Napoli squalificaMa non è finita qui. A causa delle proteste di Spalletti in merito al fallo che ha generato il gol del 2-2, il tecnico non solo è stato espulso, ma oggi ha ricevuto ben due giornate di squalifica dal giudice sportivo! LEGGI ANCHE: Inter, Marotta sogna il grande colpo a parametro zero! Leggi su rompipallone (Di giovedì 2 dicembre 2021) Pareggio amarissimo quello deldi ieri contro il Sassuolo. Da 0-2 a 2-2 con molti infortunati di lusso. Da Fabian Ruiz passando per Koulibaly e Insigne, il Npaoli esce con le ossa rotte dalla trasferta del Mapei Stadium. SpallettisqualificaMa non è finita qui. A causa delle proteste di Spalletti in merito al fallo che ha generato il gol del 2-2, il tecnico non solo è stato espulso, ma oggi ha ricevuto ben due giornate di squalifica dal! LEGGI ANCHE: Inter, Marotta sogna il grande colpo a parametro zero!

Ultime Notizie dalla rete : Napoli stangata Squalifica Spalletti, arriva la stangata: salta le prossime due del Napoli Squalifica Spalletti, stangata per il tecnico del Napoli che salterà le prossime due partite in programma contro Atalanta ed Empoli Il Giudice Sportivo ci è andato giù pesante. Luciano Spalletti, infatti, salterà per ...

Giudice Sportivo: stangata a Spalletti, due giornate di squalifica. Out Abraham e Karsdorp, multa a Zaniolo Commenta per primo Sono stati resi noti i provvedimenti adottati dal Giudice sportivo dopo le partite del mercoledì di Serie A. Stangata a Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli è stato squalificato per due giornate 'per avere, al 47° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al ...

Napoli stangata per Spalletti: due giornate di squalifica, le motivazioni Luciano Spalletti squalificato per due giornate. Il tecnico del Napoli salterà le sfide con Atalanta ed Empoli, probabile il ricorso della società.

