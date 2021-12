Napoli, Spalletti squalificato per due giornate. Il Giudice Sportivo: «è recidivo» (Di giovedì 2 dicembre 2021) Secondo quanto riportato su Twitter da Giovanni Capuano, la protesta contro l’arbitro Pezzuto, durante Sassuolo-Napoli, costerà al tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, due giornate di squalifica. La motivazione della decisione è la seguente: “per avere, al 47° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al Direttore di gara espressioni gravemente irriguardose; infrazione rilevata da un Assistente; recidivo”. #Spalletti squalificato per 2 giornate “per avere, al 47° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al Direttore di gara espressioni gravemente irriguardose; infrazione rilevata da un Assistente; recidivo” — Giovanni Capuano (@capuanogio) December 2, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 dicembre 2021) Secondo quanto riportato su Twitter da Giovanni Capuano, la protesta contro l’arbitro Pezzuto, durante Sassuolo-, costerà al tecnico del, Luciano, duedi squalifica. La motivazione della decisione è la seguente: “per avere, al 47° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al Direttore di gara espressioni gravemente irriguardose; infrazione rilevata da un Assistente;”. #per 2“per avere, al 47° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al Direttore di gara espressioni gravemente irriguardose; infrazione rilevata da un Assistente;” — Giovanni Capuano (@capuanogio) December 2, ...

