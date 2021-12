Napoli, l'assessore De Iesu alla web tv del Mattino: «Nuove strategie contro i parcheggiatori abusivi, stabilizzeremo 142 agenti municipali» (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tornano i forum del Mattino. Oggi, giovedì 2 dicembre, l'assessore alla legalità e alla polizia municipale, Antonio De Iesu, è stato ospite in diretta dalla... Leggi su ilmattino (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tornano i forum del. Oggi, giovedì 2 dicembre, l'legalità epolizia municipale, Antonio De, è stato ospite in diretta d...

salernonotizie : L’ex assessore Della Greca nello staff del sindaco Napoli: a lui la delega al Personale - casertafocus : SEI APPUNTAMENTI - Zampognari nelle piazze di Napoli e Caserta, al via domenica l'iniziativa di Premio GreenCare - casertatodaynew : Sei appuntamenti fino al 23 dicembre nelle due città. All’inaugurazione presente l’assessore Santagada… - antonellaa262 : Buoni spesa 2021: Luca Trapanese (assessore al Welfare del Comune di Napoli) è intervenuto a Radio CRC per fare il… - sudreporter : #Napoli, assessore @LucaTrapanese4 a @RadioCRC_Napoli: '1 impiegato per 26mila pratiche buoni spesa' -