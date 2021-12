Napoli, investe e uccide 27enne: si costituisce pirata della strada (Di giovedì 2 dicembre 2021) Colpo di scena. Nella serata del 29 novembre a via Miano un giovane di 27 anni è rimasto ucciso, mentre attraversava le strisce pedonali, a seguito di un investimento da parte di un automobilista. La svolta sul 31enne pirata della strada Il quale si è dileguato subito dopo senza prestare alcun soccorso alla giovane vittima. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 2 dicembre 2021) Colpo di scena. Nella serata del 29 novembre a via Miano un giovane di 27 anni è rimasto ucciso, mentre attraversava le strisce pedonali, a seguito di un investimento da parte di un automobilista. La svolta sul 31enneIl quale si è dileguato subito dopo senza prestare alcun soccorso alla giovane vittima. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

VesuvioLive : Napoli, investe e uccide un 27enne: si costituisce spontaneamente il conducente che era scappato - l_honestly : RT @levrierog: @CapitanCarla Nel terzo mondo non ci sono metropolitane. E nemmeno l'asfalto. Qua si parla di cattiva gestione. Inutile sc… - levrierog : @CapitanCarla Nel terzo mondo non ci sono metropolitane. E nemmeno l'asfalto. Qua si parla di cattiva gestione. I… - corrmezzogiorno : #Napoli Napoli, pirata della strada investe e uccide 27enne. Identificazione vicina - AleZ_27 : RT @_FDR85: #Juventus nel vortice dell'ennesimo scandalo #Inter senza un euro #Milan che non investe perché in mano a un fondo #Napoli c… -