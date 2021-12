Napoli | il nuovo obiettivo è Kyriakopoulos?

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Mapei Stadium di Sassuolo si conferma “bestia nera” del. Dopo il rocambolesco 3-3 dello scorso anno, ieri sera è finita 2-2. Gli azzurri sono ancora una volta crollati nel finale, per via anche dei tanti infortuni avuti durante il match. Sono infatti stati sostituiti i “perni” della squadra: Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly e L'articolo

Advertising

sscnapoli : Floki, nuovo back-of-shirt sponsor del Napoli, da domenica è presente sulla nostra maglia gara. #ForzaNapoliSempre - Mov5Stelle : Grazie a un investimento di 3,7 miliardi di euro, fino al 2036, 5 grandi città metropolitane – Milano, Napoli, Geno… - Mauritsvdp : RT @sscnapoli: Floki, nuovo back-of-shirt sponsor del Napoli, da domenica è presente sulla nostra maglia gara. #ForzaNapoliSempre https://… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET SSCN - Floki, nuovo back-of-shirt sponsor, da domenica sulla maglia gara del Napoli - susydigennaro : RT @napolimagazine: TWEET SSCN - Floki, nuovo back-of-shirt sponsor, da domenica sulla maglia gara del Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli nuovo

... ilstadio della Juve garantiva laute entrate ed una fruizione moderna degli impianti ... la Juve si è a stento, grazie al suicidio del, qualificata per la Champions. E poi il pasticcio ...Gli azzurri avranno unsponsor sulle maglia da gara Ilannuncia tramite i suoi canali ufficiali che Floki ,sponsor degli azzurri, sarà presente sulle maglia da gara. Questo il tweet del club: PER LEGGERE ...Il Mapei Stadium di Sassuolo si conferma "bestia nera" del Napoli. Dopo il rocambolesco 3-3 dello scorso anno, ieri sera è finita 2-2. Gli azzurri sono ...Il 1 gennaio 2022 alle ore 19:30 si riaccendono le luci della ribalta su uno dei palcoscenici più grandi e storici dei teatri napoletani, il Teatro Delle Palme, in ...