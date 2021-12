Napoli, il comunicato sugli infortunati. Per Koulibaly distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo la gara contro il Sassuolo, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 20.45. Il resto della rosa dopo una prima parte di attivazione e lavoro di potenza aerobica ha svolto partita a campo ridotto. Anguissa terapie e personalizzato in campo.Koulibaly ha riportato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro.Fabian presenta una tendinopatia adduttoria e dell’ileopsoas destro. Contrattura del soleo sinistro per Insigne. I tre calciatori hanno già iniziato l’iter di terapie. Fabian e Insigne saranno rivalutati in vista della partita di sabato. Report ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo la gara contro il Sassuolo, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 20.45. Il resto della rosa dopo una prima parte di attivazione e lavoro di potenza aerobica ha svolto partita a campo ridotto. Anguissa terapie e personalizzato in campo.ha riportato unadial.Fabian presenta una tendinopatia adduttoria e dell’ileopsoas destro. Contrattura del soleoper Insigne. I tre calciatori hanno già iniziato l’iter di terapie. Fabian e Insigne saranno rivalutati in vista della partita di sabato. Report ...

