Napoli, emergenza infortuni: lungo stop per il difensore (Di giovedì 2 dicembre 2021) Continua a perdere pezzi il Napoli di Luciano Spalletti: dopo gli infortuni di Osimhen e Anguissa, il tecnico toscano dovrà rinunciare anche a Koulibaly Non arrivano buone notizie dall’infermeria: la partita di ieri sera tra Napoli e Sassuolo ha lasciato non pochi strascichi sulle condizioni dei giocatori partenopei. La tegola più dura arriva per Koulibaly: il difensore senegalese ha riportato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. infortunio muscolare che lo costringerà a stare lontano dai campi per almeno 4/5 settimane. Con la Coppa d’Africa prevista per gli inizi di gennaio, Spalletti rischia di dover rinunciare al proprio pilastro difensivo fino almeno a febbraio. Arrivano notizie più rassicuranti, invece, per Insigne e Fabian Ruiz, entrambi usciti malconci dal ... Leggi su zon (Di giovedì 2 dicembre 2021) Continua a perdere pezzi ildi Luciano Spalletti: dopo glidi Osimhen e Anguissa, il tecnico toscano dovrà rinunciare anche a Koulibaly Non arrivano buone notizie dall’infermeria: la partita di ieri sera trae Sassuolo ha lasciato non pochi strascichi sulle condizioni dei giocatori partenopei. La tegola più dura arriva per Koulibaly: ilsenegalese ha riportato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro.o muscolare che lo costringerà a stare lontano dai campi per almeno 4/5 settimane. Con la Coppa d’Africa prevista per gli inizi di gennaio, Spalletti rischia di dover rinunciare al proprio pilastro difensivo fino almeno a febbraio. Arrivano notizie più rassicuranti, invece, per Insigne e Fabian Ruiz, entrambi usciti malconci dal ...

Advertising

salvione : Emergenza Napoli: per Koulibaly almeno un mese di stop! - asenalimo : RT @Milan19887: Tutti a parlare degli #infortuni di #Milan e #Napoli, ma di quelli di questa inter in grande emergenza chi ne parla oltre S… - Milan19887 : Tutti a parlare degli #infortuni di #Milan e #Napoli, ma di quelli di questa inter in grande emergenza chi ne parla… - zazoomblog : Emergenza Napoli: per Koulibaly almeno un mese di stop! - #Emergenza #Napoli: #Koulibaly #almeno - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, UFFICIALE CAOS INFORTUNI, SPALLETTI IN EMERGENZA. ECCO COME STANNO DOPO LA SERATA DI IERI >>>>>… -