Napoli, che guai per Spalletti: con l’Atalanta a rischio Koulibaly, Fabian e Insigne (Di giovedì 2 dicembre 2021) Contro il Sassuolo, il Napoli ha perso per infortunio Koulibaly, Fabian e Insigne che adesso rischiano di non esserci con l’Atalanta Non solo la beffa di un pareggio arrivato dopo esser stati in avanti per 0-2, ma anche la beffa per gli azzurri che in casa del Sassuolo perdono anche tre elementi fondamentali della squadra di Spalletti. A Reggio Emilia, infatti, il Napoli perde i pezzi minuto dopo minuto. Prima Insigne non rientra dagli spogliatoi per un indurimento al polpaccio, poi Fabian e Koulibaly lasciano il campo per dei problemi muscolari. E così, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la squadra partenopea rischia di non avere sabato contro l’Atalanta né la sua coppia di centrocampo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Contro il Sassuolo, ilha perso per infortunioche adesso rischiano di non esserci conNon solo la beffa di un pareggio arrivato dopo esser stati in avanti per 0-2, ma anche la beffa per gli azzurri che in casa del Sassuolo perdono anche tre elementi fondamentali della squadra di. A Reggio Emilia, infatti, ilperde i pezzi minuto dopo minuto. Primanon rientra dagli spogliatoi per un indurimento al polpaccio, poilasciano il campo per dei problemi muscolari. E così, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la squadra partenopea rischia di non avere sabato controné la sua coppia di centrocampo ...

