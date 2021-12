Musica e potere, un tema affascinante di cui si parlerà a Siena (Di giovedì 2 dicembre 2021) Credete che la Musica serva solo a distendere, eccitare, divertire, ballare? E che abbia poco a che fare con la politica e il potere? Non è così. Nel corso dei secoli molti intrecci, talvolta espliciti, talaltra più nascosti ma non tenui, hanno collegato l’arte dei suoni agli istituti e ai detentori dell’egemonia. Il convegno “Musica e potere nel lungo XIX secolo”, promosso a Siena dall’Accademia Musicale Chigiana (2-4 dicembre), si occuperà appunto di questo tema affascinante. Affronterà un percorso che va dalla fine del Sette ai primi anni del Novecento, con studiosi di tanti paesi diversi. Il ‘potere’ sarà inteso non soltanto in senso strettamente politico, come forza dello Stato, dominio di una nazione o un’etnia su un’altra; andrà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Credete che laserva solo a distendere, eccitare, divertire, ballare? E che abbia poco a che fare con la politica e il? Non è così. Nel corso dei secoli molti intrecci, talvolta espliciti, talaltra più nascosti ma non tenui, hanno collegato l’arte dei suoni agli istituti e ai detentori dell’egemonia. Il convegno “nel lungo XIX secolo”, promosso adall’Accademiale Chigiana (2-4 dicembre), si occuperà appunto di questo. Affronterà un percorso che va dalla fine del Sette ai primi anni del Novecento, con studiosi di tanti paesi diversi. Il ‘’ sarà inteso non soltanto in senso strettamente politico, come forza dello Stato, dominio di una nazione o un’etnia su un’altra; andrà ...

"Musica e Potere nel lungo XIX secolo" SIENA. Dal 2 a 4 dicembre il Salone dei Concerti Palazzo Chigi Saracini sarà la sede di "Musica e Potere nel lungo XIX secolo", convegno internazionale ...

"Musica e potere nel lungo XIX secolo", convegno internazionale all'Accademia Chigiana Dal 2 a 4 dicembre il Salone dei Concerti Palazzo Chigi Saracini sarà la sede di "Musica e Potere nel lungo XIX secolo", convegno internazionale organizzato dalla rivista di studi musicologici Chigian ...

