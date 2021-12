MOVIOLA – Torino-Empoli | Singo espulso col Var | era chiara occasione da rete?

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Episodio daincon il cartellino rosso ai danni diper un fallo da DOGSO. Per l’arbitro Marcenaro, all’esordio assoluto in Serie A, il tocco su Di Francesco lanciato aera solo da giallo, ma il Var Mazzoleni è intervenuto di gran carriera per segnalarli, con una lunga on field review, come questo fallo siamente da espulsione perda. Decisione dunque mutata e così i granata si trovano in dieci. Decisione complicata ma che sembra giusta. SportFace.

