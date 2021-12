Moviola Bologna - Roma: Pairetto non convince, ammonizione per Abraham shock (Di giovedì 2 dicembre 2021) tornato il solito Pairetto (voto 5) : presuntuoso, altezzoso, incoerente tecnicamente e dal punto di vista disciplinare. I cartellini per Abraham (una follia) e Zaniolo (forse lo meritava prima, ma ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 2 dicembre 2021) tornato il solito Pairetto (voto 5) : presuntuoso, altezzoso, incoerente tecnicamente e dal punto di vista disciplinare. I cartellini per(una follia) e Zaniolo (forse lo meritava prima, ma ...

Advertising

sportli26181512 : Moviola Bologna-Roma: Pairetto non convince, ammonizione per Abraham shock: I cartellini gialli rifilati all'attacc… - infoitsport : Bologna-Roma 1-0 - La moviola: eccessiva l'ammonizione per Abraham, ok quella per Karsdorp - infoitsport : Bologna-Roma, la moviola: ammonito Abraham, salta l’Inter - cmdotcom : #InterSpezia e #BolognaRoma, la MOVIOLA LIVE - forzaroma : #BolognaRoma, la moviola: ammonito #Soriano per fallo su #Mkhitaryan #ASRoma -