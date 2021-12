Motta: «Lo Spezia ha dato tutto, Lautaro andava espulso» (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Contro una squadra importante come l’Inter fai fatica. Abbiamo cercato di mantenere aperta la partita, era un’impresa difficile ma non impossibile. I ragazzi hanno dato tutto e abbiamo fatto quello che abbiamo preparato”. Lo ha detto Thiago Motta ai microfoni di DAZN commentando la sconfitta dello Spezia contro l’Inter a San Siro. “Abbiamo fatto giocare l’Inter senza pressarli in avanti, perché poi è difficile difendere se lasci spazi contro di loro. Poi non siamo stati capaci di uscire – ha spiegato – ma abbiamo provato a fare del nostro meglio. Potevamo fare di più nel secondo tempo”. Sull’episodio dell’ammonizione di Lautaro, Motta ha detto: “Non capisco come l’arbitro l’abbia gestita, ha fatto 15 metri per colpire il mio giocatore. Lo vorrei sottolineare anche se non é da me. E’ un ... Leggi su footdata (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Contro una squadra importante come l’Inter fai fatica. Abbiamo cercato di mantenere aperta la partita, era un’impresa difficile ma non impossibile. I ragazzi hannoe abbiamo fatto quello che abbiamo preparato”. Lo ha detto Thiagoai microfoni di DAZN commentando la sconfitta dellocontro l’Inter a San Siro. “Abbiamo fatto giocare l’Inter senza pressarli in avanti, perché poi è difficile difendere se lasci spazi contro di loro. Poi non siamo stati capaci di uscire – ha spiegato – ma abbiamo provato a fare del nostro meglio. Potevamo fare di più nel secondo tempo”. Sull’episodio dell’ammonizione diha detto: “Non capisco come l’arbitro l’abbia gestita, ha fatto 15 metri per colpire il mio giocatore. Lo vorrei sottolineare anche se non é da me. E’ un ...

