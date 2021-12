Moto: Biaggi migliora record mondiale velocità su moto elettrica (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic. - (Adnkronos) - Max Biaggi ha stabilito in Florida un nuovo record di velocità su una moto elettrica. Al Kennedy Space Center il 50enne pilota romano ha ritoccato il precedente primato (stabilito da lui stesso a 408 km/h) correndo a 455,737 km/h, media precisa tra i due passaggi, e raggiungendo la punta massima di 470, 257 km/h. Un primato eccezionale ma non l'unico visto che, come riportato dallo stesso Biaggi, durante questi giorni in sella alla Voxan Wattman (più leggera rispetta a quella usata un anno fa) ha registrato 21 record mondiali, tra cui quello sul chilometro, sul miglio, sul quarto di miglio, con carenatura montata, senza carenatura, partenza da fermo e partenza lanciata. Il pilota romano ha lavorato a stretto contatto con la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic. - (Adnkronos) - Maxha stabilito in Florida un nuovodisu una. Al Kennedy Space Center il 50enne pilota romano ha ritoccato il precedente primato (stabilito da lui stesso a 408 km/h) correndo a 455,737 km/h, media precisa tra i due passaggi, e raggiungendo la punta massima di 470, 257 km/h. Un primato eccezionale ma non l'unico visto che, come riportato dallo stesso, durante questi giorni in sella alla Voxan Wattman (più leggera rispetta a quella usata un anno fa) ha registrato 21mondiali, tra cui quello sul chilometro, sul miglio, sul quarto di miglio, con carenatura montata, senza carenatura, partenza da fermo e partenza lanciata. Il pilota romano ha lavorato a stretto contatto con la ...

