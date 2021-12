Montanari ad Accordi&Disaccordi Nove | “Obbligo vaccinale? Favorevole dall’inizio | ma attuarlo non sarà una passeggiata”

(Di giovedì 2 dicembre 2021) “L’obbligatorietà dei vaccini? Sono statofin, ma bisogna capire come farlo applicare”. Così lo storico dell’arte, Tomaso, ospite ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda sututti i mercoledì alle 21.25, ha commentato la proposta di istituire l’obbligatorietà dei vaccini fatta dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. “Dal punto di vista ideale – ha cominciato il rettore dell’Università per Stranieri di Siena -, io sarei statofin. La Cigl e Landini l’hanno detto, in tanti l’abbiamo detto: c’è però il problema dell’applicazione. Se questa diventa una grida manzoniana, allora è ancora peggio. Arrivati a questo punto, con l’a ...

Advertising

kiara86769608 : RT @CapitanHarlok6: Galli, Montanari e Alberti ospiti di Accordi&Disaccordi mercoledì 1° dicembre alle 21.25 su Nove. Con Marco Travaglio… - CapitanHarlok6 : Galli, Montanari e Alberti ospiti di Accordi&Disaccordi mercoledì 1° dicembre alle 21.25 su Nove. Con Marco Travagl… - tavano_anna : Galli, Montanari e Alberti ospiti di Accordi&Disaccordi mercoledì 1° dicembre alle 21.25 su Nove. Con Marco Travagl… - Italia_Notizie : Galli, Montanari e Alberti ospiti di Accordi&Disaccordi mercoledì 1° dicembre alle 21.25 su Nove. Con Marco Travagl… - ilfattovideo : Galli, Montanari e Alberti ospiti di Accordi&Disaccordi mercoledì 1° dicembre alle 21.25 su Nove. Con Marco Travagl… -

Ultime Notizie dalla rete : Montanari Accordi&Disaccordi

Il Fatto Quotidiano

...e piano anti - Fatto: tutto ciò che sappiamo di Open Rassegna per smemorati - Cosa c'è ...Il libro L'indole e il cuore italiano raccontato in cento volti Franco Marcoaldi - e Tomaso...... Tomaso(docente universitario) e Stefano "Cocco" Cantini (musicista), con la regia di ... adattandosi, improvvisando assieme ad attori e attrici, in un viaggio all'unisono, trovandoe ...Si torna all’approfondimento politico sul Nove con il talk ‘Accordi&Disaccordi’, condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. Mercoledì 1° dicembre, come sempre in diretta alle 21.25, gli ospiti sono l’inf ...Accordi e Disaccordi ospiti puntata in prima serata mercoledì 1 dicembre 2021. I temi della puntata oggi. Dove in streaming online replica ...