Mondiali in Qatar. Il brutto silenzio sui gay "nascosti" (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tutti, o quasi, chiuderanno gli occhi. Qualcuno si lamenterà per il vino, perché a Doha il brindisi è analcolico, e sul resto si dirà che è solo un mondiale un po' speciale. Il resto sono i diritti umani Leggi su ilgiornale (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tutti, o quasi, chiuderanno gli occhi. Qualcuno si lamenterà per il vino, perché a Doha il brindisi è analcolico, e sul resto si dirà che è solo un mondiale un po' speciale. Il resto sono i diritti umani

