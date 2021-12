Mondiale di calcio in Qatar: dichiarazioni shock sui gay del comitato organizzatore (Di giovedì 2 dicembre 2021) L'iniziativa per boicottare il Mondiale Qatariota Nei giorni scorsi, l'associazione britannica Kick It Out aveva accusato BeIn Sport, l'emittente tv Qatariota, di alimentare l'omofobia per aver ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 2 dicembre 2021) L'iniziativa per boicottare iliota Nei giorni scorsi, l'associazione britannica Kick It Out aveva accusato BeIn Sport, l'emittente tviota, di alimentare l'omofobia per aver ...

Advertising

annatrieste : Non lo so se esistono l'Inferno, il Paradiso o i Campi Elisi. So però che, ovunque si trovi, in questo momento Dieg… - strescino : RT @gabbores: “C’è una domanda a cui rispondere sul calcio, l’unico sport dove regolatore e gestore sono la stessa cosa. Nella F1 la societ… - SilviaPrato1 : RT @gabbores: “C’è una domanda a cui rispondere sul calcio, l’unico sport dove regolatore e gestore sono la stessa cosa. Nella F1 la societ… - muaniano : @sigdominic Ma che gol stava per fare prima? Non vorrei esagerare ma ti direi che è il giocatore più forte della storia del calcio mondiale - Grandebuio00 : La difesa kalulu tomori potenzialmente è la difesa più forte della storia del calcio mondiale -