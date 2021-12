Molino Pagani sceglie Magnetti Building per ampliare il sito produttivo di Borghetto Lodigiano

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 2 dicembre 2021), azienda molitoria delcon oltre duecento anni di storia, ha scelto fin dalle sue origini di lavorare nel segno dell’innovazione e nel rispetto della tradizione. Dal 1803 la famiglia, giunta alla settima generazione, produce farine e semilavorati per la panificazione di alta qualità: grani attentamente selezionati che derivano preferibilmente da produttori locali per favorire una maggiore sostenibilità ambientale. Svolge la sua attività principalmente in Italia e da qualche anno ha iniziato ad affrontare il mercato estero. Attualmente ilmacina circa 550 tonnellate di grano al giorno mantenendo standard elevati di qualità. L’azienda è in grado di soddisfare le richieste di una clientela molto vasta ed eterogenea che comprende la grande industria, grossisti, ...