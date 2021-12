“Molestato da un politico importante” La confessione choc dell’ex GF Vip | attore di fiction

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Nel corso di Storie Italiane di Eleonora Daniele, uno degli opinionisti della trasmissione televisiva di Rai 1 si è aperto riguardo un evento molto grave avvenuto nella sua giovinezza. Stiamo parlando dell’Enrico Silvestrin – tra le altre cose anche ex concorrente del GF Vip 3 – che, mentre si trattava il tema degli abusi psicologi e fisici, ha svelato di essere statoda un uomo che adesso è diventato un rinomato. Ma ai tempi si erano conosciuti nell’ambiente teatrale. Il 49enne al tempo era minorenne, il trauma è stato forte. “Non posso fare il nome, posso solamente dire che adesso quell’uomo riveste un ruolomolto, ma all’epoca era regista”, ha spiegato in diretta Enrico Silvestrin lasciando tutti di stucco. Il racconto è poi proseguito, accendendo ...

Advertising

FilippoCarmigna : Enrico Silvestrin choc a Storie Italiane: «Molestato sessualmente da un politico famoso. Avevo 17 anni» - Kick57624616 : RT @RosellaLara19: Molestato da un regista... ora politico importante ???? Chi sarà? #agorarai - RosellaLara19 : Molestato da un regista... ora politico importante ???? Chi sarà? #agorarai -

Ultime Notizie dalla rete : Molestato politico

Il Mattino

L'articolo Enrico Silvestrin: "sessualmente da unfamoso a 17 anni" proviene da True ...... 'Non posso fare il suo nome, posso dire che oggi quell'uomo riveste un ruolomolto importante, ma all'epoca era regista'. Silvestrin racconta di aver ricevuto attenzioni morbose: 'Non ...Una denuncia lanciata in televisione, che ha lasciato senza parole studio e pubblico a casa: "Oggi ha un ruolo politico molto importante" ...Una confessione molto delicata all'interno dello studio di Storie Italiane da parte di un ex concorrente del GF Vip ...