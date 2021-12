Miriana Trevisan massacra Soleil: “non ho più l’utero, grazie per avermelo ricordato” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Miriana Trevisan ha mostrato insofferenza dentro la casa del Grande Fratello Vip e più il tempo passa e meno riesce a trattenersi dal litigare. Questa volta la lite furiosa è scattata con Soleil e l’argomento è anche molto delicato. Miriana Trevisan e Soleil Sorge-AltranotiziaLa showgirl non si è mai lasciata andare a discussioni e urla ma piano piano ha tirato fuori emozioni contrastanti che inevitabilmente vengono fuori data la convivenza ‘forzata’ ed abbiamo visto un suo lato più litigioso. Dopo aver concluso la conoscenza con Nicola Pisu tra alti e bassi abbiamo visto la lite con Katia per la nomination che ha visibilmente toccato la Trevisan. Ma cosa ha scatenato il litigio tra lei e la Sorge? Miriana Trevisan ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 2 dicembre 2021)ha mostrato insofferenza dentro la casa del Grande Fratello Vip e più il tempo passa e meno riesce a trattenersi dal litigare. Questa volta la lite furiosa è scattata cone l’argomento è anche molto delicato.Sorge-AltranotiziaLa showgirl non si è mai lasciata andare a discussioni e urla ma piano piano ha tirato fuori emozioni contrastanti che inevitabilmente vengono fuori data la convivenza ‘forzata’ ed abbiamo visto un suo lato più litigioso. Dopo aver concluso la conoscenza con Nicola Pisu tra alti e bassi abbiamo visto la lite con Katia per la nomination che ha visibilmente toccato la. Ma cosa ha scatenato il litigio tra lei e la Sorge?...

