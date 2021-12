Milano, cominciano i preparativi per riaprire il Covid Hospital in Fiera. Fontana: «Niente allarmismi» (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’ospedale in Fiera, a Milano, è pronto a riapre i battenti. Ma, a detta del presidente della Regione Attilio Fontana, la necessità di far ripartire la struttura non deve essere accolta con allarmismo. «Niente allarmismi , ricordiamoci – ha detto – che lo scorso anno in questo periodo, dopo un mese di zona rossa, avevamo 3.437 ricoverati di Coronavirus nei reparti ordinari, oggi 887, e 489 ricoverati in terapia intensiva, oggi 108», ha detto. Intanto la Lombardia si è attivata per «preparare alcuni moduli dell’ospedale in Fiera, per renderli operativi in 24/48 ore se si manifestasse l’esigenza». La stessa cosa era avvenuta anche lo scorso autunno: il 22 ottobre 2020 l’ospedale aveva riaperto, con circa 70 pazienti ricoverati. «L’ospedale, come sempre sottolineato, costituisce per il ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’ospedale in, a, è pronto a riapre i battenti. Ma, a detta del presidente della Regione Attilio, la necessità di far ripartire la struttura non deve essere accolta con allarmismo. «, ricordiamoci – ha detto – che lo scorso anno in questo periodo, dopo un mese di zona rossa, avevamo 3.437 ricoverati di Coronavirus nei reparti ordinari, oggi 887, e 489 ricoverati in terapia intensiva, oggi 108», ha detto. Intanto la Lombardia si è attivata per «preparare alcuni moduli dell’ospedale in, per renderli operativi in 24/48 ore se si manifestasse l’esigenza». La stessa cosa era avvenuta anche lo scorso autunno: il 22 ottobre 2020 l’ospedale aveva riaperto, con circa 70 pazienti ricoverati. «L’ospedale, come sempre sottolineato, costituisce per il ...

