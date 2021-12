Milan,danno a legamenti, Kjaer domani si opera (Di giovedì 2 dicembre 2021) Intervento in artroscopia al ginocchio sinistro per Simon Kjaer in seguito all'infortunio durante la partita contro il Genoa. Il giocatore ha riportato un danno ai legamenti e si prospetta una lunga ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 2 dicembre 2021) Intervento in artroscopia al ginocchio sinistro per Simonin seguito all'infortunio durante la partita contro il Genoa. Il giocatore ha riportato unaie si prospetta una lunga ...

Advertising

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre ? Chi ha fatto la cresta a danno dei giocatori del Milan? ? Come vengono applicate le… - lisabiasio : @TeofiloSteven io sono fisioterapista e giustifico l'attesa del comunicato ufficiale del Milan per il semplice fatt… - Goalist_it : ??Tegola per il #Milan di #Pioli. Grave infortunio per #Kjaer, il quale ha dovuto lasciare il campo al 3’ di… - carlogreco90 : RT @FeliceRaimondo: Dopo aver letto il comunicato si spera che domani, dopo l'intervento in artroscopia, il Milan comunichi con chiarezza l… - infoitsport : Calcio: Milan, domani Kjaer si opera per danno a legamenti ginocchio -