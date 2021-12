Milan, Krunic: “Sogniamo lo scudetto. Sul mio ruolo…” | News (Di giovedì 2 dicembre 2021) Rade Krunic, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria contro il Genoa di Shevchenko Leggi su pianetamilan (Di giovedì 2 dicembre 2021) Rade, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria contro il Genoa di Shevchenko

Ultime Notizie dalla rete : Milan Krunic Milan, talismano Krunic: con lui dal 1' 19 punti su 21 2 Talismano Rade Krunic : quest'anno con il bosniaco in campo dall'inizio in Serie A il Milan ha raccolto 19 punti su 21. Sei vittorie (contro Sampdoria, Cagliari, Bologna, Torino e Roma) e un pareggio (nel derby ...

Genoa - Milan: una vittoria con un lato... preoccupante Al minuto 56' Masiello regala palla a Krunic , che si divora il 3 a 0 calciando il pallone sul fondo alla destra di Sirigu. Nulla da temere per il Milan, 5 minuti dopo arriva il secondo goal di ...

Milan, Krunic: “Sogniamo lo scudetto. Sul mio ruolo…” | News Pianeta Milan Krunic: “Due sconfitte non cambiano nulla, sogniamo lo scudetto” Infine Krunic si è detto fiducioso sulla possibilità per il Milan di vincere lo scudetto: “Noi dobbiamo continuare a fare ciò che abbiamo fatto sino ad adesso; non possiamo pensare dopo due sconfitte ...

Krunic: "Sogniamo lo Scudetto. Ruolo? Sono disponibile a giocare dove c'è bisogno" Rade Krunic, centrocampista rossonero, si è così espresso a Sport Mediaset dopo la vittoria del Milan sul Genoa: "Mi sento uno che si può adattare a quello che vuole ...

