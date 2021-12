Milan, domani Kjaer si opera per danno a legamenti ginocchio (Di giovedì 2 dicembre 2021) Brutte notizie per il Milan e per Stefano Pioli. La risonanza e la valutazione specialistica a cui è stato sottoposto questa mattina il difensore Simon Kjaer hanno confermato la necessità di una operazione in artroscopia del ginocchio sinistro per riparare il danno legamentoso. L’intervento – secondo quanto appreso – verrà effettuato domani. Non sono specificati i tempi di recupero per il giocatore danese, ma quasi certamente il rientro in campo non potrà avvenire prima del nuovo anno. Leggi su footdata (Di giovedì 2 dicembre 2021) Brutte notizie per ile per Stefano Pioli. La risonanza e la valutazione specialistica a cui è stato sottoposto questa mattina il difensore Simonhanno confermato la necessità di unazione in artroscopia delsinistro per riparare illegamentoso. L’intervento – secondo quanto appreso – verrà effettuato. Non sono specificati i tempi di recupero per il giocatore danese, ma quasi certamente il rientro in campo non potrà avvenire prima del nuovo anno.

