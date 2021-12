Milan al lavoro verso la Salernitana, olimpionico Desalu a Milanello (Di giovedì 2 dicembre 2021) Rientrata in nottata da Genova, la squadra si è ritrovata a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno. Presente per seguire la seduta anche Fausto Desalu, campione olimpico a Tokyo 2020 nella 4×100 maschile e tifoso rossonero. In palestra, per un lavoro di scarico defaticante, gli undici partenti contro il Genoa. In campo, sul rialzato, gli altri rossoneri i quali – dopo aver effettuato l’attivazione muscolare – hanno iniziato il lavoro con un percorso tecnico seguito da una serie di esercitazioni sul possesso. Terminata la prima parte, il gruppo ha svolto una serie di allunghi sul lato lungo del campo prima di rientrare negli spogliatoi. Il programma di domani prevede un allenamento al mattino. Alle ore 14.00 in programma la conferenza stampa pre-partita di Mister Pioli. Leggi su footdata (Di giovedì 2 dicembre 2021) Rientrata in nottata da Genova, la squadra si è ritrovata aello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno. Presente per seguire la seduta anche Fausto, campione olimpico a Tokyo 2020 nella 4×100 maschile e tifoso rossonero. In palestra, per undi scarico defaticante, gli undici partenti contro il Genoa. In campo, sul rialzato, gli altri rossoneri i quali – dopo aver effettuato l’attivazione muscolare – hanno iniziato ilcon un percorso tecnico seguito da una serie di esercitazioni sul possesso. Terminata la prima parte, il gruppo ha svolto una serie di allunghi sul lato lungo del campo prima di rientrare negli spogliatoi. Il programma di domani prevede un allenamento al mattino. Alle ore 14.00 in programma la conferenza stampa pre-partita di Mister Pioli.

