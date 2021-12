Meteo Toscana | codice giallo per vento e mareggiate fino alle 14 del 3 dicembre

Advertising

IesuAnna : @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @ValeryMell1 @mbmarino… - LonardiNadia : RT @DPCgov: ?? Mercoledì #1dicembre ?? ?? #AllertaGIALLA su settori della Toscana ?? Consulta il bollettino di criticità per conoscere il live… - infoitinterno : Vento, mareggiate e rischio idrogeologico: allerta meteo gialla sulla Toscana - Meteopistoiait : 1/12/2021 - MaxTemp 10.2, MinTemp 4.2, Pioggia 33.6, Dir Vento ESE, VelMax 22.5, Baro 1005.2, -0.6 #meteopistoia #pistoia #meteo #toscana - GazzettinoL : Livorno/Regione Toscana Previsioni meteo Toscana di Giovedì 2 Dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Toscana

I fenomeni, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità ... Basilicata, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Molise, Umbria e. Il quadro meteorologico e ...Col passare delle ore le precipitazioni sono diventate più frequenti sull'alta, sulla ... La decisione dopo che la Regione Campania ha diramato l' allertadi colore 'arancione' per le ...2 dicembre 2021 alle 18:42 Vacanze invernali nelle epidemie di corona : Queste regole si applicano alle aree sciistiche popolari Gli appassionati di sport ...FIRENZE – Prosegue il codice giallo per vento, mareggiate, rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore anche nella giornata di oggi giovedì 2 dicembre. In base al bollettino emesso dalla ...