Meteo | le previsioni in Campania di giovedì 2 dicembre 2021

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio. deboli piogge serali, sono previsti 12mm di pioggia. Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1999m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio forti e proverranno da Sud-Sudovest. Allertepreviste: vento. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 20mm di pioggia. Durante la giornata, la temperatura massima ...

Tempo variabile nel weekend su Palermo. Tra venerdì e sabato attese anche piogge e temporali. 'Interesseranno - dicono gli esperti di 3bmeteo.com - in modo sparso, ma a tratti intenso, sia la città ...Giovedì 2 dicembre, ledel tempo : cielo coperto con precipitazioni da deboli a ovest a moderate ad est, forse anche abbondanti sulla zona di Trieste e sulle Prealpi Giulie. Quota neve oltre gli 800 m circa, nel ...Maltempo sull’Italia secondo le previsioni meteo di oggi giovedì 2 dicembre. Nuvole e piogge sparse previste sul Nord e Centro dell’Italia. Rovesci e temporali previsti sulle regioni del Sud. Ancora n ...Per la giornata di domani, giovedì 1 dicembre, si prevede a Milano cielo molto nuvoloso e temperature in leggero aumento ...