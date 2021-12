Messina | la denuncia della Fiom | “Sindacalista pedinato e poi licenziato” L’azienda lo accusa di aver utilizzato troppi permessi sindacali

Advertising

ManuelaModica : Messina, la denuncia della Fiom: “Sindacalista pedinato e poi licenziato”. L’azienda lo accusa di aver utilizzato t… - Murmur1979 : @flayawa È sicuramente una molestia e la denuncia (a discrezione della vittima) ci sta, non ci sono dubbi. È solo… - messina_oggi : Il comitato 'L'ospedale di Lipari non si tocca' ha consegnato ai carabinieri un esposto-denuncia con 3300 firme di… - messina_oggi : Il comitato 'L'ospedale di Lipari non si tocca' ha consegnato ai carabinieri un esposto-denuncia con 3300 firme di… - palermo24h : Messina. La GdF denuncia 110 stranieri che ricevevano impropriamente il reddito di cittadinanza -

Ultime Notizie dalla rete : Messina denuncia

Il Fatto Quotidiano

Ovvia la risposta dei militari che, in men che non si dica, hanno accolto in caserma le due intraprendenti signore traducendone poi una presso il carcere diGazzi, come disposto dall'autorità ...Ovvia la risposta dei militari che, in men che non si dica, hanno accolto in caserma le due intraprendenti signore traducendone poi una presso il carcere diGazzi, come disposto dall'autorità ...Viene scippata della borsetta mentre percorre, a piedi, le vie del centro di Montevago. La donna - una casalinga palermitana di 46 anni, rimasta illesa - si è precipitata alla stazione dei carabinieri ...Pedinato, allontanato, infine licenziato senza preavviso, per “sovrabbondanza di attività sindacale” e utilizzo “a fini personali dei permessi sindacali”. Succede all’interno di un’azienda dell’indott ...