Messias e la sera magica che gli cambiò la vita. E ora si pensa già al rinnovo (Di giovedì 2 dicembre 2021) Alla fine l'ha detto anche lui: 'La mia storia è una favola, ma ora basta. Sono al Milan perché l'ho meritato'. Punto. Junior Messias è già proiettato alla fase successiva. Si è messo alle spalle i ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 2 dicembre 2021) Alla fine l'ha detto anche lui: 'La mia storia è una favola, ma ora basta. Sono al Milan perché l'ho meritato'. Punto. Juniorè già proiettato alla fase successiva. Si è messo alle spalle i ...

Advertising

acmilan : A stellar performance embellished by his first 2 Rossoneri league goals. Tonight's heatmap is dedicated to Messias… - Gazzetta_it : Messias e la sera magica che gli cambiò la vita. E ora si pensa già al rinnovo - AntoVitiello : Espugnato! Gran bel #Milan questa sera a #Madrid. La decide #Messias #ChampionsLeague #AtleticoMilan - sportli26181512 : Messias e la sera magica che gli cambiò la vita. E ora si pensa già al rinnovo: Messias e la sera magica che gli ca… - IlBuonFabio : RT @Gazzetta_it: Messias e la sera magica che gli cambiò la vita. E ora si pensa già al rinnovo -