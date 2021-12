Mercoledì 1 Dicembre 2021 – 384ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di giovedì 2 dicembre 2021) seduta Ora inizio: 12:35 L’Assemblea ha avviato l’esame del esame del ddl n. 2426, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (c.d. decreto fisco e lavoro). Il relatore sen. Fenu (M5S) ha riferito su capo I, recante disposizioni urgenti in materia fiscale: l’articolo 1 riguarda la rimessione in termini per la rottamazione ter, l’articolo 2 l’estensione del termine di pagamento per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 Dicembre 2021, l’articolo 3 l’estensione della rateazione per i piani di dilazione, l’articolo 4 l’integrazione del contributo a favore dell’Agenzia delle entrate, l’articolo 5 il fondo per il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, l’articolo 6 la ... Leggi su udine20 (Di giovedì 2 dicembre 2021)Ora inizio: 12:35 L’Assemblea ha avviato l’esame del esame del ddl n. 2426, di conversione del decreto-legge 21 ottobre, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (c.d. decreto fisco e lavoro). Il relatore sen. Fenu (M5S) ha riferito su capo I, recante disposizioni urgenti in materia fiscale: l’articolo 1 riguarda la rimessione in termini per la rottamazione ter, l’articolo 2 l’estensione del termine di pagamento per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31, l’articolo 3 l’estensione della rateazione per i piani di dilazione, l’articolo 4 l’integrazione del contributo a favore dell’Agenzia delle entrate, l’articolo 5 il fondo per il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, l’articolo 6 la ...

