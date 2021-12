Mercedes-Benz - La Project Maybach rende omaggio a Virgil Abloh

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Una showcar eclettica, per certi versi estrema. La metafora su quattro ruote di un dialogo ego-progressista sul design di lusso, materia cui, scomparso improvvisamente, era particolarmente incline. Laha volutoreall'artista, architetto, direttore creativo, stilista e filantropo, senza i fasti e i flash dell'ennesimo evento patinato. Ha preferito invece, esaudendo un desiderio della famiglia di, aprire le porte del Rubell Museum di Miami, per mostrare al pubblico la provocatoria. All terrain, 100% elettrica. Una concept car, il secondo frutto della collaborazione trae Gorden Wagener, Chief design officier del gruppo Daimler. Uno studio che ragiona e ...

Il consiglio di sorveglianza della Daimler ha approvato il piano strategico della divisioneCars & Vans per il periodo 2022 - 2026. Il via libera è arrivato a poco meno di una settimana dall'importante appuntamento del 10 dicembre prossimo, quando si concluderà il processo di ...La Concessionaria Autotorino di Luisago, alle porte di Como , ha presentato al pubblico e alle aziende già clienti dei veicoli commerciali della Stella l'ultimissima novità della gammaVans: il Nuovo Citan. Una serata conviviale ha dato il benvenuto a questa attesa novità, già accolto sulla scena internazionale con il premio di Van of the Year 2022. Il Van coniuga ...A pochi giorni dallo scorporo delle attività nei camion e negli autobus, il consiglio di sorveglianza della Daimler ha approvato il nuovo programma al 2026 ...La Mercedes-Benz ha voluto rendere omaggio all’artista, architetto, direttore creativo, stilista e filantropo, senza i fasti e i flash dell’ennesimo evento patinato.