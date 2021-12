(Di giovedì 2 dicembre 2021) Giorgial’ha definita una manifestazione «di parte, ma non di partito», perché da sempreè «il luogo del confronto». Giunta alla 23esima edizione, la kermesse politica organizzata da FdI quest’anno si svolgerà dal 6 al 12 dicembre, in piazza Risorgimento a Roma, in un’inedita veste natalizia e si chiamerà “Il Natale dei”. Animata da un fitto calendario di dibattiti, interviste ai leader di partito, ospiti internazionali, presentazioni di libri, premi, occasioni di intrattenimento per adulti e bambini, la manifestazione avrà la veste del mercato natalizio, in una città – è stato ricordato durante la conferenza stampa di presentazione – che quest’anno di mercatini di Natale non ne ha.e la necessità di un “Natale dei” Dunque,, per i ...

Advertising

SecolodItalia1 : Meloni lancia “Il manifesto dei Conservatori”: «Ad Atreju costruiamo l’alternativa al pensiero debole»… - Giogio47658624 : RT @serebellardinel: #Meloni di @FratellidItalia mente anche a se stessa e lancia il 'Sussidio di Solidarietà!Il famigerato metadone di Sta… - lord_john56 : RT @La7tv: #lariachetira @MyrtaMerlino: 'Giorgia Meloni lancia un'idea shock, un miliardo di euro per convincere gli scettici del vaccino,… - francotaratufo2 : RT @serebellardinel: #Meloni di @FratellidItalia mente anche a se stessa e lancia il 'Sussidio di Solidarietà!Il famigerato metadone di Sta… - GiancarloDeRisi : RT @La7tv: #lariachetira @MyrtaMerlino: 'Giorgia Meloni lancia un'idea shock, un miliardo di euro per convincere gli scettici del vaccino,… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni lancia

Il Secolo d'Italia

Dibbaun nuovo partito: "Su la testa" Si chiamerà ' Su la testa' e si baserà, almeno a ... Non esiste fondamentalmente neanche in Parlamento dove lateoricamente è all'opposizione, ma ...Salvini and's right - wing and Letta's left - wing convey, for better or worse, a model of ... La riforma Cartabia non è altro che un pannicello caldo Carlo Nordioun... La riforma ...Giorgia Meloni attacca il governo sulla manovra. “I partiti che sostengono Draghi – sostiene nel corso di una conferenza ...Giorgia Meloni attacca il governo sulla manovra. “I partiti che sostengono Draghi – sostiene nel corso di una conferenza ...