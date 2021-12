Medjugorje | messaggio della Regina della Pace | “Satana è forte”

(Di giovedì 2 dicembre 2021) La Madonna anel suoper oggi, ci vuole mettere in guardia dache tenta in ogni modo di impedire il Suo progetto scoraggiandoci e ad allontanandoci dal Signore. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuolapreghiera. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Il Papa ai giovani di: abbiate il coraggio di seguire Gesù Il Papa, nell'agosto scorso, ha rivolto unai giovani riuniti per il tradizionale Mladifest, l'incontro annuale di ...Una indiscrezione smentita, anche se la diocesi ha ammesso che il "comportamento era ambiguo" ? MADONNA DI25 NOVEMBRE/ "Siate segno del Paradiso sulla Terra" La Madonna a Medjugorje nel suo messaggio per oggi ci esorta a credere veramente nella potenza della preghiera che può operare l'impossibile, ma noi dobbiamo crederci.