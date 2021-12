Mediaset | rivoluzione totale | il futuro di Barbara D’Urso e Federica Paniucci

(Di giovedì 2 dicembre 2021)Panicucci potrebbero trovarsi coinvolte in vortice dida parte diIl giornalista ed esperto di gossip e spettacolo, Francesco Canino, ha illustrato quello che sarà ildiPanicucci per i vertici. Stando a quanto pare essere stato deciso nella sede di Cologno Monzese, L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset rivoluzione

Inews24

In estate grande attenzione sulla(fra chiusure e addii) e sulle molteplici medaglie d'oro vinte dall'Italia alle Olimpiadi. Ora ovviamente gran parte del vostro interesse verte ...Per questo motivo Pier Silvio Berlusconi, nel suo ruolo di vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del Gruppo, ha deciso che verrà imposto un cambiamento importante,...Barbara D'Urso e Federica Panicucci potrebbero trovarsi coinvolte in vortice di rivoluzione da parte di Mediaset ...Anche se poco famosa, la prima moglie dell'imprenditore più famoso di Italia è stata una presenza determinante anche per i suoi figli. Ecco chi è.