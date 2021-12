Max Biaggi esce allo scoperto | la prima foto social con la nuova fiamma | ecco chi è lei

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Si vociferava ormai da tempo, ma adesso è ufficiale: Maxe Francesca Semenza sono fidanzati. Nella giornata di ieri 1 dicembre, l’ex pilota Moto Gp ha pubblicato uno scatto insieme alla ragazza con la didascalia: “Tanti auguri piccola, gli anni passano le cose vere rimangono“. Lei vive a Milano mentre lui a Montecarlo. La distanza, però, sembra non essere un problema. A legarli, infatti, un forte legame tenuto al riparo dai riflettori, dopo la tanto chiacchierata rottura dicon la cantante Bianca Atzei. Tra i due, che fanno coppia almeno dall’estate 2020, ci sono 21 anni di differenza. Francesca, 29 anni, è un’influencer, attrice e modella già mamma di un bimbo di 5 anni che si chiama Leon, casualmente come il secondogenito che(classe 1971) ha avuto dalla sua ex moglie Eleonora Pedron. Visualizza ...

Ultime Notizie dalla rete : Max Biaggi

Un primato eccezionale ma non l'unico visto che, come riportato dallo stesso, durante questi giorni in sella alla Voxan Wattman (più leggera rispetta a quella usata un anno fa) ha registrato ...In passato il nome di Tommy Vee è stato accostato anche a quello dell'ex Miss Eleonora Pedron (a sua volta ex di). Oggi il dj sembra aver trovato la felicità accanto a Greta Rubino. VIPMax Biaggi ha stabilito in Florida un nuovo record di velocità su una moto elettrica. Al Kennedy Space Center il 50enne pilota romano ha ...Voxan Wattman Max Biaggi - Max Biaggi ha ottenuto ben 21 record di velocità in sella alla moto elettrica Voxan Wattman. Lunedì 22 novembre è stato battuto il più ambito di tutti i record mondiali, obi ...